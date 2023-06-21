Поддержка в сфере безопасности и обороны: послы ЕС выделили дополнительные €3,5 млрд на оружие для Украины

Комитет постоянных представителей стран ЕС подтвердил увеличение финансирования Европейского фонда мира на 3,5 млрд. евро. Этот фонд используется в частности для обеспечения военной помощи Украине.

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Об этом говорится в сообщении председательства Швеции в Совете ЕС в Twitter. Таким решением ЕС планирует поддержать своих партнеров по безопасности и бизнесу.

"Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных 3,5 миллиарда евро (в ценах 2018 года) в Европейский фонд мира. Это решение подтверждает приверженность ЕС поддержке своих партнеров в сфере безопасности и обороны", – сообщает шведское председательство.

Напомним, что Латвия приняла решение передать Вооруженным силам Украины все свои боевые вертолеты. Ранее это государство отдало украинскому войску, сдерживающему российскую агрессию, все переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, находившиеся на вооружении в латвийской армии.

Также 21 июня стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Среди оружия – два тягача для танков MAN HX81 и прицепы к ним, тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм, 6 автомобилей для патрулирования границы, а также не указано количество 155-мм высокоточных управляемых боеприпасов Vulcano.

Ранее сообщалось, что Берлин планирует предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot. В правительственном сообщении количество ракет не указано, однако ранее министр обороны страны Борис Писториус ранее заявлял, что Германия предоставит Украине 64 ракеты для Patriot, получить их у украинской армии "неотложно".