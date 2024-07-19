Подлежат ли мобилизации люди с третьей группой инвалидности по новому закону: разъяснение

В Украине лица с ограниченными физическими возможностями, у которых есть группа инвалидности, не подлежат мобилизации. Но стать на защиту страны они могут по собственному желанию, подписав контракт с ВСУ.

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OBOZ.UA напоминает, что мобилизационное законодательство говорит о призыве на военную службу украинцев, имеющих ІІІ группу инвалидности. Ведь раньше для военнообязанных был отменен статус ограниченно пригодных, а тех, кто получил II, III группы инвалидности после начала полномасштабной войны, обязали пройти повторную медкомиссию.

Предусмотрена ли мобилизация?

"Призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВВК)", – говорит статья 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (№10449).

Словом, мобилизация мужчин с инвалидностью III группы не происходит. Но такой человек может быть зачислен на военную службу добровольно – по контракту.

Так, он может самостоятельно выбрать желаемую воинскую часть и должность с учетом своего состояния здоровья, затем получить отношение и впоследствии подписать контракт на службу в этом военном формировании. К тому же проигнорировать отношение в таком случае должностные лица не имеют права.

Нужна ли повторная медкомиссия?

Вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации предусматривает повторную проверку лиц с инвалидностью, в частности решений медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) относительно их статуса.

Это касается мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 года впервые была установлена инвалидность II и III групп. Именно они обязаны пройти повторное медицинское обследование.

Исключение составляют те, кто получил инвалидность:

– в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности и/или по результатам заболеваний;

– вследствие ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Украины;

– вследствие отсутствия конечности, кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов;

– из-за онкологического заболевания;

– вследствие интеллектуальных нарушений или психических расстройств;

– в связи с церебральным параличом или другим паралитическим синдромом или причинами инвалидности с детства.

Весной в Министерстве здравоохранения говорили, что мужчинам 25-55 лет, впервые получившим группу инвалидности после полномасштабного российского вторжения, на тот момент самостоятельно приходить на пересмотр МСЭК не требовалось. Не известно, изменилось ли это сейчас.

Могут ли оштрафовать?

С 17 июля представители ТЦК имеют право посылать гражданам повестки по почте, а за игнорирование мобилизационного законодательства предусмотрены штрафы и даже ограничения в праве управлять автотранспортом. Однако, если речь идет о человеке с инвалидностью, суд может отказать в этом ТЦК.

В частности, если гражданин использует автомобиль в связи со своей инвалидностью или инвалидностью лица, который находится на его содержании, его нельзя лишать водительских прав. В любом случае военнообязанный имеет право на апелляционное обжалование решения суда.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по меньшей мере 6 млн мужчин не обновили свои данные на выполнение нового закона о мобилизации, за что подпадают под штрафы. Более 4 млн предоставили актуальную военно-учетную информацию о себе.

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