Подорвал здоровье на войне: от обострения болезни умер снайпер Павел Савченко из Смелы. Фото

В Смеле на Львовщине 27 августа попрощаются с военнослужащим, снайпером Павлом Савченко. Сердце храброго воина остановилось в больнице после двух месяцев борьбы за жизнь.

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Защитнику было всего 23 года. Трагическое известие сообщил Смелянский городской совет.

"Не только на поле боя они теряют свою жизнь. Но военные боевые будни сказываются и подрывают их здоровье. Умер наш защитник, молодой юноша Павел Савченко, 2001 г. р." – отметили в громаде.

В рядах ВСУ смелянин был солдатом, снайпером механизированного отделения механизированного батальона одной из воинских частей. Он скончался 16 августа в больнице города Киева.

"После двух месяцев борьбы за свою жизнь сердце Павла остановилось навсегда…" – уточнили в горсовете.

Простятся с Героем в Смеле, где живут его родители. Земляков призвали 27 августа прийти на траурную церемонию, чтобы достойно почтить воина и на коленях провести его последним земным путем.

Похоронят Павла Савченко на Аллее Славы (Загреблянское кладбище).

Как сообщал OBOZ.UA, в столичной больнице от ранений скончался 35-летний воин Александр Борисюк из Киевской области. Тяжелые раны он получил в бою возле Карловки на Покровском направлении фронта.

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