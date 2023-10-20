'Подразделения противника ведут разведку': Наев рассказал, сколько военных РФ стоят у северных границ Украины

У северных границ Украины Россия развернула группировку войск общей численностью около 19 тысяч человек. Вражеские подразделения ведут разведку, обстреливают пограничные районы, применяют авиацию и ударные дроны, а также бьют баллистическими и крылатыми ракетами.

О ситуации на северной границе государства в интервью "Укринформу" рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев. Он подчеркнул, что государство-террорист пытается уничтожить не только военные объекты, но и энергетическую, транспортную и промышленную инфраструктуру.

Не брезгует враг и ударами по жилым массивам, медицинским и образовательным учреждениям, торговым центрам, складам с гуманитарными грузами. По данным Наева, оккупанты имеют на вооружении танки, боевые бронированные машины, артиллерийские и реактивные системы, средства ПВО и оперативно-тактические ракетные комплексы.

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В то же время Силы обороны на севере Украины продолжают проводить стабилизационные мероприятия и контролировать ситуацию. Кроме того, наша армия перевооружается на более современные образцы иностранного производства, в частности, это касается и средств ПВО.

В приграничных районах защитники совершенствуют фортификационные сооружения, наращивают системы минно-взрывных и невзрывных заграждений, в том числе и в глубине обороны.

Напомним, накануне военачальник посетил жителей Чернобыльской зоны. Украинцы оказались отрезанными от цивилизации в результате полномасштабного вторжения страны-террориста РФ на территорию нашего государства. Продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами людей обеспечивают военные. Командующий добавил, что во время общения с жителями Чернобыльской зоны он убедился – "проблемных вопросов и замечаний к работе военных на данный момент нет".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 октября российская ДРГ из восьми оккупантов пыталась проникнуть в Сумскую область. Украинским защитникам пришлось открывать огонь по врагу.

– Наев вручил главному сержанту ВСУ Александру Косинскому отличие "За службу и доблесть". При его поддержке для ВСУ готовят "отважных воинов, чтобы они обладали психологической стойкостью, мотивированностью, патриотичностью, а также высоким сортом мастерства".

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