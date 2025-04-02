Погиб в борьбе за независимость Украины: на Волыни провели в последний путь солдата Сергея Йосенко

К сожалению, в Украине еще одному защитнику теперь навсегда будет 31 год. В борьбе за независимость и суверенитет страны погиб житель Волыни, воин Сергей Йосенко.

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Печальное известие принес Овадновский сельский совет. В громаде погибшего Героя был объявлен трехдневный траур.

Первого апреля из города Владимир траурный кортеж с телом погибшего воина прибыл в село Билин. Отпевание провели в церкви Дмитрия Солунского, а уже оттуда похоронная процессия отправилась на кладбище села Охновка. Именно там тело погибшего Героя обрело вечный покой.

В громаде воина провожали в последний путь коридором уважения.

Сергей Йосенко 1993 года рождения, по данным проекта UALosses, с мая 2024 года считался пропавшим без вести в районе Новопокровского Донецкой области. Проект ссылается на объявление Нацполиции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с российскими оккупационными войсками погиб солдат Василий Лаба из Волыни. Он стал жертвой артиллерийских обстрелов в районе Щербиновки, также на Донетчине.

Также на фронте погиб лейтенант Андрей Гунько из Винницы – сын местной волонтерки и основательницы ОО "Мольфар" Юлии Вотчер. Два года назад защитник с позывным "Директор" был награжден отличием "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ. Воин принял последний бой 29 марта 2025 года во время выполнения боевых задач.

А на Киевщине во время разминирования российского средства поражения погиб 43-летний полковник Алексей Колос из Хмельника, что на Виннитчине. Он был начальником научно-исследовательского отдела исследования и изучения радиоактивного и ядерного оружия.

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