Погиб в бою на Харьковщине: на Буковине провели в последний путь старшего солдата Владимира Христянина. Фото

В Черновцах провели в последний путь воина Сил обороны Украины Владимира Христянина. Старший солдат Вооруженных сил служил в воинской части А4722 и полег в бою на фронте с российским оккупационным войском.

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Бойца похоронили в субботу, 5 апреля, в микрорайоне Ленковцы. Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Сандулович.

Военный погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

"Черновцы склонили голову. Нас встретила Садгора – достойно, с болью, с уважением. Вдоль дороги – живые цветы, зажженные свечи, дети и взрослые с флагами в руках. Люди стояли молча, со слезами в глазах, отдавая последнюю честь защитнику. Казалось, даже небо ожидало… Захоронение на кладбище в микрорайоне Ленковцы (ул. Галицкий Путь) прошло в тишине и скорби. И только последний звук прощания стих – начался сильный ливень, словно сама природа плакала вместе с нами", – написала она.

Утром в субботу траурный кортеж с погибшим воином отправился по улицам Кишиневской, Русской, Главной, Вокзальной, Заводской, Коломыйской к дому воина. После прощания у дома в храме Архистратига Михаила состоялась заупокойная молитва.

Похоронили Владимира Христянина на кладбище в микрорайоне Ленковцы.

Накануне стало известно, что в боях за Украину погиб известный дизайнер, активист "Демократичної Сокири" Вадим Балановский. Он встал на защиту родной страны еще с 2022 года. Отпор врагу воин давал в рядах 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Пахи Мадяра", а последний бой он принял 2 апреля.

Также на войне со страной-террористкой Россией погиб мастер спорта и член альпклуба "Одесса" Тарас Цушко. Три года назад он добровольцем пошел защищать Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта после тяжелого ранения скончался военный из Волыни Максим Сущук. 7 июня 2023 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Торское Донецкой области военный получил тяжелое огнестрельно-осколочное ранение головы. Долгое время он сражался за жизнь.

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