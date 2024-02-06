Погиб в бою недалеко от Авдеевки: на Волыни попрощались с военным Игорем Романчуком. Фото

На Волыни 6 февраля простились с защитником Украины из села Заболотцы Игорем Романчуком. Воин 1987 года рождения погиб в бою у Авдеевки.

Об этом сообщает Литовежская громада. Украинский боец был убит 29 января 2024 года.

Романчука провела в последний путь практически вся община. "Жгучая боль и горькая печаль войны черным крылом снова коснулась нашей громады. Соболезнования родным. Скорбим вместе с Вами, низко преклоняем головы в печали. Пусть душа погибшего Игоря найдет вечный покой. Герои не умирают, они остаются в наших сердцах", - отметила местная власть.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою с врагом под Бахмутом Донецкой области погиб воин Богдан Бородай с позывным "Чак" из Киевщины. Он воевал в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Также на Бахмутском направлении погиб 46-летний воин Василий Беренок из Иванкова в Киевской области. Он защищал Украину с 2015 года.

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