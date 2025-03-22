Погиб в бою в Донецкой области: в Черкассах попрощались с Героем Андреем Лавриченко. Фото

В Черкассах провели в последний путь украинского защитника Андрея Лавриченко, погибшего в Донецкой области. Герой отдал свою жизнь, защищая родную землю от неприятеля.

Видео дня

Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. "В Черкассах навеки простились с украинским защитником. В последний путь провели солдата Андрея Лавриченко", – говорится в сообщении.

Андрей Васильевич родился в селе Юрковка Черкасской области. Учился в Черкасских школах №33, №11, а также в гуманитарно-правовом лицее. Получил специальность "Финансы и кредит" в Черкасском кооперативном экономико-правовом колледже.

Свой трудовой путь начал на предприятиях "Бизнес-Гранд" и "Аптив Сервис Украина", где работал торговым представителем и кладовщиком. Также имел опыт работы за границей.

Когда страна нуждалась в его защите, Андрей не колеблясь встал на оборону Украины. Он проходил службу в десантных войсках в должности стрелка-номера обслуги аэромобильного отделения. Герой погиб, оставаясь верным присяге, во время минометного обстрела в Донецкой области.

"Вечная память герою! Искренние соболезнования родным и близким Андрея Лавриченко", – отметил Бондаренко.

Напомним, в боях за Украину погиб воин Руслан Веселкин из Кременчуга на Полтавщине. В защиту родной земли он стал в мае прошлого года, погиб же Герой 2 марта в Сумской области.

Ранее стало известно, что на войне погиб Герой из Волыни Роман Гус. Жизнь защитника Украины оборвалась в Донецкой области в октябре 2024 года. В течение пяти месяцев его считали пропавшим без вести. Однако ДНК-экспертиза подтвердила гибель воина, которому сегодня, 22 марта 2025 года, могло бы исполниться 30 лет и ушедшего в вечность 29-летним.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!