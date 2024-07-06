Погибли три человека: в Днепре больше недели разбирали завалы после удара РФ. Фото

В Днепре больше недели разбирали завалы дома, по которому россияне ударили ракетой 28 июня. По состоянию на 6 июля спасатели завершили работу.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли три человека.

Еще 12 человек пострадали, трое из которых до сих пор находятся в больнице. В доме частично разрушены четыре этажа и обрушились некоторые стены.

На месте вражеского удара спасатели работали круглые сутки. Было вывезено около 2000 т строительного мусора.

"Сочувствие семьям жертв атаки. Быстрейшего выздоровления потерпевшим. И огромная благодарность всем, кто в тот трагический вечер и все время после помогал. Чрезвычайщикам, медикам, коммунальщикам, благотворителям", – пишет Сергей Лысак.

Ранее сообщалось, что Днепр 28 июня подвергся циничной российской ракетной атаке. В результате в жилом доме разрушены четыре верхних этажа, пятый – поврежден. Взрыв прогремел около 18:30 пятницы (примерно за 25 минут до этого в области была объявлена воздушная тревога).

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре утром 3 июля прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги, над городом поднялся столб дыма. В результате российской атаки "Шахедами" и ракетами поврежден торговый центр и одно из медицинских учреждений.

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