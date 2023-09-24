Пограничники на Харьковщине приземлили вражеский дрон со взрывчаткой: уже четвертый за неделю

Украинские пограничники на Харьковщине обезвредили уже четвертый за неделю российский дрон со взрывчаткой. Приземлить смертоносный беспилотник удалось благодаря антидроновому ружью.

Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Также было опубликовано фото сбитого БПЛА (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Как отметили в Госпогранслужбе, вражескую цель пограничники заметили на высоте 50 метров.

"Пограничники применили антидроновое ружье и обезвредили "птичку". За прошедшую неделю это уже четвертый нашпигованный взрывчаткой БПЛА, сбитый или перехваченный бойцами ГПСУ на Харьковщине", – говорится в сообщении.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки в Украине были уничтожены 74 единицы военной техники и вооружения РФ. Среди них – 21 дрон оккупантов.

– ВСУ с помощью FPV-дрона подбили огневую позицию противника. Своих раненых оккупанты пытались эвакуировать на БТР, но другой дрон-камикадзе догнал и его.

– На Лиманском направлении наши воины ударили беспилотником по складу БК и живой силе врага. На видео попал момент бегства захватчиков от атаки с воздуха.

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, где уничтожают противника, постепенно освобождают территории и закрепляются на новых рубежах.

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