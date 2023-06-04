Пограничники показали дроны окупантов, которые сбили ночью над Сумщиной и Черниговщиной. Фото

Украинские пограничники в ночь на 4 июня сбили вражеские "шахеды" над Черниговщиной и Сумщиной. На одном из мест падения обломков образовалась крупная воронка.

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Фото остатков сбитых дронов-камикадзе опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. "Сбили и посадили: ночью пограничники уничтожили несколько "шахедов", – говорится в сообщении.

Как отмечается, первый БПЛА был сбит над Черниговщиной, второй – над Сумщиной.

Сейчас продолжаются поиски места падения третьего, который после поражения пролетел еще несколько сотен метров, рассказали в ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью армия РФ запустила по Украине 6 ракет и 5 дронов. Ракеты были выпущены бомбардировщиками из района Каспия, а беспилотники вылетели с Брянщины. ПВО сбила четыре крылатых ракеты и три БПЛА.

– Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, что к массированным атакам на Киев РФ начала готовиться еще два месяца назад. Цель Москвы – помешать контрнаступлению украинской армии и террор мирного населения.