Показатели превзошли ожидания: стало известно, сколько украинских военных подготовила тренировочная миссия ЕС

В рамках миссии Европейского Союза EUMAM с 2022 года подготовку прошли более 52 тысяч военнослужащих Украины (по состоянию на 20 июня 2024-го). Показатель втрое превышает объявленные ожидания.

Об этом сообщил заместитель министра обороны по европейской интеграции Александр Балануца. 20 июня он обсудил с главой военного штаба ЕС Микаэлем Ван дер Лааном необходимость продолжения EUMAM.

Представитель МО отметил: мы нуждаемся в качественном обучении солдат, сержантов и офицеров, ведь Вооруженные силы Украины формируют новые бригады.

"Поэтому продолжение Миссии ЕС по военной помощи Украине критически важно", – подчеркнул замминистра.

Он поблагодарил генерал-лейтенанта Ван дер Лаана за поддержку нашей страны и призвал не только сохранить, но и нарастить объемы и темпы.

Миссия ЕС по военной помощи Украине началась осенью 2022 года после заседания 27 министров обороны стран Евросоюза. Она рассчитана на два года, но ее можно продлить. Именно на это направлены переговоры украинского военного руководства с европейскими лидерами.

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"Я поддерживаю продолжение обучения и подготовки украинских военных в рамках тренировочной военной миссии EUMAM. Мы благодарим Украину за ее борьбу против российской агрессии и должны сделать все возможное для ее поддержки", – заявил Ван дер Лаан.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 июня стало известно, что США разрешили ВСУ наносить удары американским оружием по всем опасным для Украины объектам "в любом месте" на территории России. Теперь речь идет не только о вражеских силах на границе Харьковской области.

– О разрешении Джо Байдена применять оружие по приграничных районах России, граничащих с Харьковщиной, СМИ узнали 30 мая. Официальное подтверждение появилось на следующий день.

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