'Показательный инцидент': эксперт объяснил, что означает новая атака СБУ и ВМС на оккупантов в Крыму

Ночью 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провела уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. Но военно-политический эксперт Александр Коваленко считает, что этот удар пока не означает того, что началось освобождение временно оккупированного Крыма в широком смысле этого слова.

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Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua. По его словам, когда в Севастополе были уничтожены или повреждены важные две единицы – российский десантный корабль и подлодка, это был показательный инцидент. А вот удар по Евпатории, как он считает, был обыденным явлением.

"Пока нет. […] Я бы не говорил о том, что что-то началось. То, что произошло – обыденное явление. Так и должно быть. Крым – это временно оккупированная территория Украины. Пока наши войска не могут выйти пока в административные границы. Крыма и начать другую военную операцию по освобождению полуострова, целесообразно наносить по военным объектам удары", – сказал Коваленко.

Он добавил, что десантный корабль и подводная лодка, о которых идет речь, активно участвовали в войне против Украины.

"Все крупные десантные корабли России, которые присутствуют в Черном море, они использовались для перевозки личного состава, техники, для минирования. А подлодка является носителем "Калибров", – пояснил эксперт.

Напомним, ночью 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. дол. США.

Накануне "хлопок" побывал во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма. Там попадание пришлось по судоремонтному заводу окупантов, вспыхнул пожар. Это предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, является основной площадкой для постройки и ремонта судов Черноморского флота РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля ", - заявили в минобороны РФ.

Как пишут росСМИ, предварительно в результате атаки два человека погибли и 26 пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе. Все они – сотрудники завода.

Также сообщается, что на территории завода повреждены два судна : дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск", они вспыхнули. Оба судна находились на ремонте в сухом доке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Издание Sky News сообщило, что во время ночной атаки на Севастополь 13 сентября Украина ударила по кораблям Черноморского флота РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате были повреждены два корабля ЧФ РФ.

– Атака на Севастополь ожидаемо вызвала истерику у российских пропагандистов. В частности, известный кремлевский ведущий Владимир Соловьев возмутился и призвал атаковать ответные западные объекты, производившие ракеты, которые применила Украина.

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