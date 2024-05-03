'Покраснела' вся Украина: Россия четвертый раз за день подняла носитель 'Кинжалов' МиГ-31К

Вечером в пятницу, 3 мая, по всей Украине снова была объявлена воздушная тревога. Враг в четвертый раз за день поднял в небо истребитель МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом в 21:43 сообщили в Воздушных силах ВСУ. Вражеский борт уже традиционно взлетел с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

"Ракетная опасность по всей территории Украины", – сказано в сообщении.

Напомним, что МиГ-31К является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

В 22:36 в ВС ВСУ объявили отбой угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия уже поднимала в небо МиГ-31К днем 3 мая около 15:00, вечером около 18:30, а также около 20:40. По всей Украине объявляли воздушную тревогу.

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