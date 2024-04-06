Полет 'колорадского жука': ВСУ эффектно достали оккупанта из укрепления на Авдеевском направлении. Видео

Силы обороны Украины продолжают вести бои против российских оккупантов на Авдеевском направлении. Наши воины достают и ликвидируют захватчиков в их тайниках.

На одного из военных РФ украинские военные "охотились", когда он прятался в укреплении среди разрушенных домов. Соответствующие кадры, снятые дроном, оказались в распоряжении OBOZ.UA.

На ролике видно, как в укрытие, где сидел оккупант, прилетел "подарок" от ВСУ. От взрыва захватчика подбросило в воздух.

Из-за этого ролик и получил название "полет колорадского жука". Как известно, российские оккупанты любят носить черно-оранжевые георгиевские ленты, которые превратились в символ российской агрессии против Украины еще весной 2014 года.

За это их иногда называют колорадскими жуками, которые имеют схожую с лентой окраску.

Напомним, что в марте 2024 года оккупационная армия Российской Федерации потеряла на Авдеевском направлении около 1300 человек личного состава и 30 единиц техники. На этом участке фронта противник обновляет силы, завозит новые подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины 30 марта отразили крупномасштабную механизированную атаку оккупантов численностью с батальон возле Авдеевки Донецкой области. Российские силы пошли на штурм в районе села Тоненькое, но натолкнулись на мощный отпор со стороны ВСУ.

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