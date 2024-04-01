РФ потеряла около 1300 военных в боях под Авдеевкой в марте: оккупанты провели ротацию

В марте 2024 года оккупационная армия Российской Федерации потеряла на Авдеевском направлении (Донецкая область) около 1300 человек личного состава и 30 единиц техники. На этом участке фронта противник обновляет силы, завозит новые подразделения.

Об обстановке в зоне ответственности 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины рассказала ее пресс-офицер Анастасия Блищик. Она выступила в эфире марафона "Єдині новини".

По словам военнослужащей, захватчики постоянно пытаются оттеснить украинских воинов из занимаемых позиций. В районе Авдеевки противник активно применяет бронетехнику: БМП-3, БТР, танки. Однако 47 ОМБр пытается ликвидировать технику оккупантов еще до того, как она подъедет в районы выполнения задач.

Блищик рассказала, что примерно две-три недели назад на Авдеевское направление заехало новое подразделение ВС РФ – 37 отдельная штурмовая бригада.

"Однако, по нашим данным, ее уже вывели из зоны ответственности 47 ОМБр. Россияне вывели свою бригаду из-за огромных потерь. Сейчас зашло новое подразделение, но пока неизвестно, что у них на вооружении. 47 ОМБр держит позиции", – подчеркнула военнослужащая ВСУ.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб ВСУ заявил, что 31 марта на Авдеевском направлении Силы обороны отбили девять атак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Уманское, Первомайское.

– В ВСУ ранее сообщили, что за неделю (24-31 марта) потери России в живой силе (убитыми и ранеными) составили 5420 человек.

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