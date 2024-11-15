Политика Байдена по поводу дальнобойных ударов вглубь России пока не изменилась – Госдеп

Администрация президента США Джо Байдена не изменила своей позиции по ограничению на удары западным оружием по целям в РФ. В то же время продолжаются консультации с союзниками по реагированию на привлечение войск Северной Кореи к войне против Украины.

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Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател на брифинге в Вашингтоне 14 ноября. "У меня нет объявлений никаких изменений в политике", – сказал он в ответ на вопрос о возможности разрешения бить по России западным дальнобойным оружием.

По словам Патела, руководитель Госдепа Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Брюсселе, продолжает обсуждать с союзниками и партнерами реакцию на втягивание Россией северокорейских войск в войну против Украины.

Участие КНДР в этой войне вызывает большую обеспокоенность не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, сказал представитель Госдепа.

Потому, как сообщил Ведант Пател, Вашингтон также сотрудничает в этом вопросе с Японией и Южной Кореей.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, в секретной части Плана победы, которую президент Владимир Зеленский представил союзникам, предполагалось, что Украина получит высокоточные дозвуковые ракеты "Томагавк". В правительстве США, по словам источников, назвали такую просьбу "совершенно невыполнимой".

Зеленский резко отреагировал на утечку информации о Tomahawk. Он заявил, что вопрос о Tomahawk был конфиденциальным, а сообщения в СМИ значат, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".

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