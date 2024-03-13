Полномасштабной агрессии невозможно противостоять исключительно силами профессионалов: в Минобороны объяснили необходимость мобилизации

Количество мобилизованных лиц постоянно корректируется в соответствии с потребностями и ситуацией на фронте. Хотя общая оценка составляет 400-500 тысяч, эта цифра регулярно обновляется в зависимости от событий на передовой.

Точное число остается конфиденциальной информацией. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Из соображений безопасности мы не можем комментировать точное количество необходимых для вовлечения людей в Сил обороны. При этом 400-500 тысяч являются общими оценками, которые корректируются в зависимости от развития событий на театре боевых действий, которые невозможно удовлетворить сразу", – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что сейчас идет процесс укрепления Вооруженных сил, что необходимо, в частности, для того, чтобы освободить из войска тех, кто защищает государство с начала широкомасштабного вторжения.

Кроме того, в МОУ отметили, что категорически против обобщений, которые определяют отношение всего украинского народа на основании отдельных мнений или сообщений в социальных медиа. Украинцы хорошо понимают необходимость защищать свою страну.

Военные также добавили, что только начавшаяся рекрутинговая кампания Министерства обороны Украины, пока предлагает набор на ограниченный круг военных специальностей, уже продемонстрировала, что никакого общего непонимания нет. На почти 8 тысяч открытых вакансий уже подано более 90 тысяч заявок.

Впрочем, история доказывает, что полномасштабной агрессии невозможно противостоять исключительно силами профессионалов. Когда на Украину напало государство с втрое большим населением и существенным преимуществом в численности войска и возможности ВПК, мобилизация граждан, пригодных к военной службе – единственный механизм, позволяющий сдержать врага и спасти страну, города, людей", – пояснили в МОУ.

Напомним, ранее стало известно, будут ли блокировать карточки уклонистам и ограничивать право вождения автомобиля в случае принятия нового закона.

Также сообщалось, что в Кабмине хотят привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине незаконно мобилизовали 19-летнего студента одного из харьковских университетов Владимира Дядюха. Юноша подал в суд и выиграл дело, однако процесс затянулся на полтора года, проведенных на фронте.

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