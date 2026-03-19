'Полностью железные бойцы': российский депутат пожаловался, что в рядах ВСУ появились 'терминаторы'. Видео

Депутат Госдумы России от партии "ЛДПР" Андрей Свинцов, в очередной раз выставил себя на посмешище. Одиозный парламентарий заявил о якобыпоявлении в ВСУ "боевых терминаторов", которые воюют на фронте.

Об этом он заявил во время прямого эфира у Z-блогера Владислава Жмилевского. По словам политика, "человекоподобные роботы" якобы со вчерашнего дня появились на фронте.

Новые глупости от РФ

В своей нисентинице депутат сравнил сюжет боевика 1984 года, со всей уверенностью отмечая, что "полностью железные бойцы" прибыли для участия в войне.

"Вчера приехали первые два терминатора. Фильм "Терминатор" смотрели? Вполне железные бойцы, которые уже сейчас против нас воюют на передовой. Тот фильм "Терминатор" 1984 года вчера стал реальностью – они приехали и воюют против нас", – заявил Андрей Свинцов.

По мнению Свинцова, массовое блокирование интернет-сервисов связано с "технологическим противостоянием киборгов". Политик говорит что, сбои в просмотре видео на YouTube является "побочным эффектом войны с роботами".

В частности Свинцов добавил, что соцсети не могут оперативно удалять "запрещенный контент" из-за расположения серверов вне России. Он предположил возможность уничтожения иностранных серверовтолько с помощью ракетных ударов, наигранно угрожая зарубежным странам

"Если где-то заблокировали видосики на YouTube – это побочный эффект того, что против нас воюют киборги", – выдал новую порцию чуши Свинцов.

Заметим, что Андрей Свинцов долгое время работал первым помощником покойного экс-лидера фракции Владимира Жириновского. 18 марта 2026 года его единогласно исключили из партии из-за резонансных заявлений, начиная с угроз полной блокировки Telegram, утверждая, что мессенджер будет недоступен даже через VPN, а также за продвижение идеи временного отключения интернета в России "ради безопасности".

Напомним, ранее в Москве начали жаловаться на масштабные перебои с мобильной связью и доступом к интернету еще в самом начале марта. Причем россияне начали активно покупать радиостанции, пейджеры и печатные карты, пытаясь приспособиться к нестабильной связи.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом российский режим усиливает контроль над информационным пространством в РФ. Именно поэтому россиянам отключают мобильный интернет, а также продолжают подготовку к полной блокировке Telegram, принимаются также меры против использования населением VPN.

