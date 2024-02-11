Половину БПЛА, летевших на Киев, сбили зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами, – Наев

В ночь на 11 февраля группа ударных дронов-камикадзе Shahed пыталась атаковать Киев. Все вражеские БПЛА были уничтожены на подлете к украинской столице.

При чем большинство дронов украинские защитники сбили зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами. Об этом в Telegram сообщил командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев.

Генерал-лейтенант отметил, что на Киевском направлении в ходе очередного отражения удара БПЛА типа Shahed-136/131 половина дронов была сбита мобильными огневыми группами, вооруженными зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами.

"Противник постоянно пытается прорвать нашу оборону, привлекая все виды вооружения. Но защитники украинского неба каждый день нарушают коварные планы врага. Спасибо украинским защитникам. Верю в каждого", – написал Наев.

В то же время в Киевской областной военной администрации сообщили, что ночью в регионе активно работали силы противовоздушной обороны. Благодаря удачной работе мобильных огневых групп попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

При этом там подчеркнули, что в результате падения обломков дронов на территории одного из предприятий возник пожар. В результате этого были повреждены складские помещения, СТО, ангар, административное здание предприятия, легковой автомобиль и погрузчик.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения. Все оперативные группы продолжают фиксировать последствия ночной атаки.

Напомним, ночью 11 февраля российская террористическая армия устроила массированную атаку дронами по Николаевской области. Большинство БПЛА сбили силы противовоздушной обороны, но также зафиксирован прилет.

Ранее сообщалось, что защитники неба Украины ночью 11 февраля отбили дроновую атаку России, уничтожив 40 из 45 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Больше всего дронов ПВО обезвредила на юге, но был и прилет.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России во время дроновой атаки по Украине ночью 11 февраля направили "Шахеды на Днепропетровскую область. Защитники неба сбили БПЛА, но их обломки привели к пожару и повреждениям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!