Польша дважды за ночь поднимала свои самолеты из-за ракетной атаки России на Украину

Ночью 27 апреля польские военные поднимали истребители в воздушное пространство своей страны в связи с ракетной атакой РФ по Украине. Истребители несли дежурство в юго-восточной части страны.

Также была активизирована союзная авиация. Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Граждан Польши предупреждали о "повышении уровня шума" из-за активизации польской и союзной авиации.

"В связи с началом очередной волны атак дальней авиации РФ на объекты, расположенные на территории Украины, активизирована авиация Польши и союзников, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", – предупреждали поляков.

Также в ОК ВС Польши заявили, что предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны. Уже после 7:00 утра в Оперативное командовании сообщили о прекращении патрулирования авиации в юго-восточной части страны.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупационные войска устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Применил враг ракеты разного типа, включая баллистику, под ударом оказались Днепропетровщина, Львовщина и Ивано-Франковщина.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 апреля российские оккупанты снова атаковали Харьков. Под вражеским огнем оказалось медучреждение, в котором находились более тысячи человек.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 27 апреля российские террористы устроили массированную ракетную атаку по Днепропетровской области. Под прицелом врага в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура региона. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 13 ракет.