Полсотни боестолкновений на Кураховском направлении: где активно наступает Россия

Страна-агрессор продолжает наступать во многих направлениях. Впрочем, Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения боевого потенциала.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 1 декабря. Только на Кураховском направлении с начала суток произошло 50 боевых столкновений.

Впрочем, ВСУ крепко держат линию обороны. Отдельно в Генштабе сегодня отметили украинских воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", 38-й отдельной бригады 8 егерской бригады имени Олексы Довбуша и 126-й отдельной бригады территориальной обороны, стойко сдерживающих нашествие превосходящих сил противника на фронте.

Отмечается, что всего с начала суток произошло 158 боевых столкновений, противник нанес 18 авиационных ударов, сбросив при этом 28 КАБов, 698 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3000 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши войска отбили десять атак врага. По предварительным подсчетам, сегодня враг потерял на направлении 130 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили два танка, шесть боевых бронированных машин, 13 БпЛА, восемь единиц автомобильной и единицу специальной техники; значительные повреждения получили три танка и четыре автомобиля оккупантов.

Враг совершил девять атак на наши укрепления на Купянском направлении. К настоящему времени четыре боестолкновения завершились.

На Лиманском направлении за день российские войска восемь раз штурмовали позиции украинских защитников. Все атаки противника отбиты.

На Северском направлении враг активных действий не проводил, авиация противника нанесла удар тремя авиабомбами по Северску.

На Краматорском направлении завершилась неудачей попытка захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали в районах Торецка и в направлении Щербиновки. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация в районах Константиновки и Петровки. Боевое столкновение продолжается в одной локации.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 33 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого и Млечного.

Противник применял авиационные средства поражения по районам населенных пунктов Пантелеймоновка, Гродовка, Даченское, Новопустынка. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 173 и ранили 210 оккупантов на данном направлении. Уничтожили танк, три боевых бронированных машины, три миномета и семь автомобилей, также нанесли повреждения двум артиллерийским системам.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. К настоящему времени суток насчитывается уже 48 боестолкновений. Атаки противника отражались нашими воинами вблизи Берестков, Солнцевки, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Елизаветовки и Ганновки, в настоящее время идет бой. Оккупанты сбрасывали КАБы по районам населенных пунктов Улакли и Елизаветовки.

На Времевском направлении враг 24 раза пытался прорваться вблизи Константинопольского, Трудового, Великой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки, но помешали этому наши защитники, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Враг провел четыре неудачных штурма на Приднепровском направлении.

На Курщине украинские защитники отбили 15 атак оккупантов, продолжается одно боестолкновение. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили около 124 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. В ряды "груза-200/300" отправили около 1730 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, войска страны-агрессора РФ продвинулись в районах Покровска, Курахово и по Угледару. В то же время Силы обороны вернули утраченные позиции к северу от Харькова.

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