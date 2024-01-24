Получил 18 повесток, но уклонился от мобилизации: суд вынес приговор 'рекордсмену' с Полтавщины

В Полтавской области мужчина получил 18 повесток и в итоге уклонился от мобилизации, из-за чего был приговорен к отбыванию наказания. Между тем военнообязанный 16 раз приходил в ТЦК, но его отказывались брать на службу из-за состояния здоровья.

Видео дня

Украинца сочли виновным в уклонении от мобилизации, а тот это признал и даже раскаялся. Об этом свидетельствуют данные приговора Козельщинского районного суда, передает ТСН.

Согласно данным в документе, в июне 2023 года житель Полтавщины был признан пригодным к военной службе. В ноябре того же года он получил две повестки, однако не явился в ТЦК и СП и поэтому в отношении него возбудили уголовное дело.

Однако во время заседания выяснилось, что на самом деле повесток этому мужчине было гораздо больше. По его словам, за полгода (июнь-ноябрь 2023-го) он получил всего 18 повесток и 16 раз приходил в ТЦК, но из-за состояния здоровья воинские части отказывались брать его на службу.

Украинец признался, что все эти 16 раз в воинские части его лично возил подполковник, который сетовал на "беспорядок в системе ТЦК". Также тот уверял, что в военном билете жителя Полтавщины (документ хранится в Терцентре комплектования), якобы не отражена вся информация о ее учете.

"Зато работники ТЦК постоянно исправляют в нем даты, вместо внесения действительной информации. Все это повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он действительно не появился по повесткам", – говорится в материалах суда.

Во время заседания подозреваемый военнообязанный признал свою вину и раскаялся. Со своей стороны суд признал его виновным по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет). Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы, одновременно заменив этот срок на два года испытательного.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тернопольской области переселенец уклонился от мобилизации из-за того, что его отец находится в оккупации. В итоге мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!