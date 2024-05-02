Получили украинские названия: на переданных Эстонией катерах подняли флаги ВМС ВСУ. Фото

В четверг, 2 апреля, на переданных Эстонией катерах Р01 Roland и Р02 Risto были подняты военно-морские флаги. В церемонии под руководством командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Алексея Неежпапы, кроме военных моряков, приняла участие делегация от партнеров.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Катера были названы в честь города-героя Ирпеня и города Рени.

В Генштабе отметили, что по случаю включения в состав национального флота Украины, на катерах Ирпень и Рени проведен ритуал поднятия военно-морских флагов Вооруженных Сил Украины. В церемонии приняла участие делегация от Эстонской Республики во главе с командующим ВМС в Эстонии комодором Юри Саска.

Названия катерам Р01 Roland и Р02 Risto, которые Украине в этом году почти новыми передали ВМС Эстонии, было присвоено приказом Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в честь города-героя Ирпеня и города Рени, порта ближайшего к Эстонии.

Во время церемонии ее участники, в частности, минутой молчания почтили память павших воинов и мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, и установили поминальные свечи.

По завершении церемонии гости имели возможность во время перехода по морю ознакомиться с обустройством катеров, их ходовыми качествами и увидеть последствия вражеских ударов по портовой инфраструктуре Украины. Отмечается, что катера "Ирпень" и "Рени" будут выполнять боевые задачи, в частности, по защите гражданского судоходства.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Норвегии заявило о предоставлении помощи Украине на 7 млрд норвежских крон, из которых 6 млрд рассчитаны на закупку военной помощи. Прежде всего, речь идет о закупке зенитных и артиллерийских боеприпасов. Также из этих денег часть пойдет на инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов.

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