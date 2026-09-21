Помешают ли мороз и туман РЭБ в борьбе с реактивными "Шахедами": объяснение эксперта

Перед осенне-зимним периодом Россия массово переходит на реактивные модификации "Шахедов", "Бандеролей" и другие удешевленные аналоги крылатых ракет. Из-за более высокой скорости украинским силам сложнее их перехватывать, а время нахождения таких целей в зоне действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сокращается.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина. Соучредитель Contra-Drone Тимофей Юрков объяснил, как погодные условия и другие факторы влияют на работу РЭБ.

Скорость сокращает время для работы РЭБ

По словам Юркова, ключевое изменение в тактике РФ перед осенне-зимним периодом — массовый переход на реактивную тягу. Речь идет о реактивных модификациях "Шахедов", устройствах типа "Бандероль" и других российских аналогах крылатых ракет.

Главная проблема таких целей — их высокая скорость. Она существенно сокращает время реакции сил перехвата и период, в течение которого ракета или дрон находится в зоне действия станции РЭБ.

За то короткое время, пока скоростная цель пролетает мимо станции помех, её бортовая навигация может не успеть накопить достаточную погрешность, чтобы существенно отклонить её от курса или сорвать выполнение задачи.

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Ситуацию дополнительно осложняет то, что противник активно внедряет 16-канальные защищенные от помех CRPA-антенны и использует Mesh-связь для взаимодействия между средствами поражения.

По словам Юркова, противодействовать этому можно за счет увеличения количества систем РЭБ и их плотности вдоль маршрутов подлета.

Эксперт отмечает, что сплошное эшелонированное поле помех вдоль всего направления движения обеспечивает достаточное время для подавления помехозащищенной навигации, разрыва Mesh-сети и срыва точного наведения на объекты инфраструктуры.

Почему непогода не мешает РЭБ

Юрков отмечает, что из-за большого количества реактивных целей в небе классические мобильные огневые группы со стрелковым оружием и прожекторами становятся практически непригодными. Поэтому основная нагрузка при перехвате ложится на ЗРК, расчеты ПЗРК и средства РЭБ.

Осенне-зимняя непогода в первую очередь затрудняет работу оптических средств. При низкой облачности на высоте 100–150 метров и густом тумане у операторов ПЗРК есть всего несколько секунд, чтобы визуально захватить реактивную цель тепловой головкой, прежде чем она снова исчезнет в облаках.

В то же время мороз и непогода не являются критическим препятствием для комплексов РЭБ. Радиоволны проходят сквозь облака и туман независимо от их плотности. Поэтому в условиях ограниченной видимости роль радиоэлектронной защиты только возрастает.

Какие проблемы возникают у РЭБ зимой

В то же время зима создает дополнительные трудности в эксплуатации таких систем, отмечает соучредитель Contra-Drone.

В частности, возрастает нагрузка на системы питания и генераторы. Поворотные механизмы антенных комплексов требуют постоянного ухода из-за обледенения, а очень плотный мокрый снег вызывает дополнительное затухание высокочастотных сигналов.

Несмотря на это, по словам Юркова, РЭБ остается самым надежным всепогодным эшелоном, который работает независимо от оптической видимости.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на международной выставке MSPO-2026 в польском Кельце впервые представили украинскую систему РЭБ "Ай-Петри", разработанную компанией Storkway. Она способна подавлять сигналы управления беспилотниками, а также воздействовать на управляемые авиабомбы.

Тактические комплексы "Ай-Петри" поставляются на фронт с 2024 года. По данным производителя, всего передано около 400 таких систем, которые работают по всей линии соприкосновения.

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