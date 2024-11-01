'Понимали, что пути назад уже не будет': зенитчик расчета С-300 рассказал о первых месяцах войны и сбитых российских самолетах. Фото

Капитан Максим Щеголев, который служил на ЗРК С-300 в зенитной ракетной Одесской бригаде, рассказал, что за время службы вместе с расчетом уничтожил более 50 вражеских целей, среди которых 31 самолет оккупантов. Больше всего украинскому воину запомнилось поражение российского Ил-22 вместе с Су-35.

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Историю бойца опубликовали на Facebook-странице Воздушных сиз ВСУ. После двух тяжелых контузий медики объявили ему вердикт "непригодный для службы в боевой части". Теперь он служит на факультете ЗРВ Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Щеголев рассказал, что все мужчины в его семье служили: дедушка – в радиотехнических войсках, отец – на комплексе "С-200", а младший брат уничтожает вражеские цели на комплексе Patriot.

В начале полномасштабного вторжения бригада, где служил воин, сбила российский вертолет Ка-52 в первые часы нападения оккупантов. Встретил войну расчет Щеголева в районе Дружковки Донецкой области. Позже зенитчики обкатали всю восточную линию фронта – от Купянска до Мариуполя.

"Когда около пяти утра враг атаковал "штатное место" ракетами разных типов, мы уже в полной концентрации "охотились" на свою первую цель из запасной позиции, с четким пониманием, что никакого пути назад уже не будет... А уже через полчаса синхронным" "Е-ее!" и аплодисментами "праздновали" сбитие российского вертолета Ка-52… Это было едва ли не первое боевое применение комплекса С-300 ПС", – рассказал он.

В марте 2022 года расчет военного уничтожил сразу три российских "сушки". В первые месяцы войны "готовность №1" была 24/7 у всех военных.

"Промежуток между сбитыми целями был около 2 часов. Каждый из боевых пусков был выполнен с другой позиции. Помню, как 8 марта звонил по телефону маме и жене и говорил, что дарю три сбитых рашистских самолета, а они в один голос шутили, что можно было просто цветы...", – рассказал зенитчик.

В апреле 2022-го подразделение поразило российский Ил-22ПП. Произошла разгерметизация кабины, борт выполнил посадку на аэродроме в Ростове.

"Это была интенсивная боевая работа. Обнаружена сначала одна, а затем две цели: из-под Ил-22 вылетел Су-35. Первый пуск мы совершили по "сушке", затем две ракеты выпустили непосредственно по Ил-22. Из радиоперехвата узнали, что Ил-22 со значительными повреждениями пошел на аварийную посадку. Су-35, к счастью, никуда лететь после нашей работы уже не смог… Мы работали обычными советскими ракетами, старым советским комплексом и, если не ошибаюсь, стали первыми, кто по крайней мере поразил такую "жирную" цель", – заметил Щеголев.

По его словам, в Донецкой области россияне летали на средних, а порой и на больших высотах, а в Херсонской – исключительно на малых.

"Иногда приходилось "ловить" цель по 13 часов, постоянно менять тактику. Да и "прятаться" с каждым месяцем войны становилось все сложнее. Враг начал применять все больше разведывательных дронов. Но "трофеи" расчета пополнялись стабильно. Какой главный секрет нашей эффективности? Ответ – очевидный. Команда. Естественно, война – это холод, риск, потери. Но для меня это в первую очередь – дружба и настоящее побратимство", – сказал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", а также уничтожили радиолокационную станцию 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских захватчиков на оккупированной территории Луганской области.