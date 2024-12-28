'Пообещал детям и себе, что обязательно вернусь': боевой медик из Мариуполя рассказал, что было самым плохим в российском плену

Российский плен – это место, где украинцы подвергаются не только физическим издевательствам, но и моральным. Причем последнее довольно сильно ломает человека.

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Об этом OBOZ.UA рассказал боевой медик из Мариуполя Владимир. Продержаться в плену мужчине помогло обещание его семьи, что он обязательно вернется домой.

"Я пообещал жене, пообещал детям и себе, что я обязательно вернусь. У нас так в семье принято – если мальчик обещает, то он должен выполнять свои обещания. В плену наихудшим для меня было отсутствие информации – я не знал, где моя семья. Последний раз мы связывались 12 марта, а когда ты не знаешь, что с твоими родными, это очень демотивирует", – объяснил мужчина.

По его словам, у него была более-менее нормальная ситуация, потому что были ребята, которые "загребали себя".

"Человек, который был со мной в камере, у него была беременная жена. На момент начала полномасштабного вторжения был 2-3 месяц беременности. И в течение года, как он находился в плену, он не знал, выжили они или нет, родился ли ребенок, что с ними вообще. Этот парень был готов покончить с собой. Конечно, мы общались и поддерживали друг друга", – рассказал Владимир.

В первый год военный находился в относительно нормальной колонии. Там можно было общаться, делать упражнения, читать книги.

"А в Мордовии, куда нас через год перевезли, нельзя было вообще ничего. Можно было только стоять и петь их бестолковые песни. Нельзя было ни общаться, ни передвигаться, даже ходить в туалет нельзя было. Пытали, морили голодом, не оказывали медицинскую помощь", – отметил боевой медик.

Он рассказал, что из-за его профессии, к нему относились хуже, чем к артиллеристам, танкистам, снайперам. Россияне там просто уверены, что нас не должно существовать как нации.

"Все время, которое я пробыл в плену, я верил, что обмен произойдет. Эта вера и поддерживала. Потому что, если ты отчаиваешься, это очень быстро сломает. Жена знала, что я в плену, и все это время у нее здесь была отдельная война. Она все возможные инстанции обегала, всюду подавала заявки. Нам очень повезло, почему-то я почти сразу оказался в списках пленников", – подчеркнул Владимир.

По словам мужчины, в российском плену остается очень много хороших, откровенных, добрых парней и девушек. И чем больше времени они остаются в плену, тем хуже себя чувствуют

"Я был свидетелем случаев, когда люди просто не выдерживали, их либо забивали, либо пытали, либо они сами казались", – объяснил мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не спешит возвращать домой военных, находящихся в украинском плену. Недавно они задали свои вопросы кремлевскому диктатору Владимиру Путину, обратившись к нему на "Прямую линию", однако их просто проигнорировали. Многие также пожаловались Путину на то, что их мобилизовали, несмотря на тяжелые заболевания.

Также, россияне заявили, что у них все это время пребывания в плену стоит статус "пропал без вести", и их родные не могут добиться того, чтобы он был изменен на "военнопленный". В результате их "не видят" и не обменивают.

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