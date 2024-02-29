Пообещали свидание с ребенком: российский зек объяснил, как попал на фронт. Видео

Российский заключенный Константин Мартьянов из Новосибирска, получивший срок за наркотики, рассказал, что подписал контракт на отправку в Украину в обмен на возможность свидания с ребенком. Кроме того, ему пообещали выплатить значительную сумму денег.

Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZ.UA. Оккупант говорит, что данные ему обещания не выполнили.

"С ребенком не дали увидеться. Зарплата пришла из трех одна", – жалуется россиянин.

Военная армия страны-агрессора рассказала, что их отправили в ангар якобы на замену другому подразделению, однако там никого не оказалось.

"Нас часто так обманывают", – признался он.

Кроме того, Мартьянов рассказал о методах проведения предвыборной агитации.

"Заставляли всех голосовать, это обсуждается, иначе будут наказания - без шлема и броника могут на штурм послать, или вообще "обнулить", – описал оккупант ситуацию в армии страны-агрессора.

Как писал OBOZ.UA, друг Гиркина, российский Z-блогер Лев Вершинин, опубликовал письмо жен погибших российских военных, в которых говорится о количестве жертв. К примеру, в полку 1015 из 2300 человек осталось только 30. И такая ситуация не только в этом полку.

В целом оккупационная армия России в полномасштабной войне против Украины потеряла уже 413 760 личного состава. Из этого количества не менее 1150 захватчиков воины Сил обороны убрали с поля боя только за прошедшие сутки. Также накануне защитники уничтожили еще 172 единицы техники и вооружение окупантов.

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Напомним, что ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выходе украинских сил из Авдеевки. Решение он объяснил стремлением не допустить оцепления и сохранить жизнь воинов.

В то же время некоторые российские пропагандисты пожаловались на безумные потери войск Путина в Авдеевке : под этим небольшим городом на украинском Донбассе было ликвидировано "в разы больше" захватчиков, чем уничтожила Россия в мясных штурмах Бахмута.