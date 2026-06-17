Попадает в гаражи вместо военных целей: в ISW рассказали о проблемах в России с выпуском "Орешников"

Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которую Кремль позиционировал как "высокоточное и неуязвимое оружие", на практике сталкивается с катастрофическими техническими проблемами. Из-за критических дефектов в системе наведения ракеты отклоняются от заданного курса на десятки километров.

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В результате вместо военных объектов они поражают гражданскую инфраструктуру, например, обычные гаражные кооперативы. Об этом пишет Институт изучения войны.

Советское военное наследие

Аналитики изучили внутреннюю документацию российского оборонно-промышленного комплекса и пришли к выводу, что стратегический тупик в производстве "Орешника" связан с его архитектурной уязвимостью. Эта ракета представляет собой "промышленный гибрид", собранный из фрагментов совершенно разных ракетных линеек, большинство из которых были разработаны еще в советские времена. В ISW отмечают, что у России осталась одна баллистическая ракета средней дальности "Орешник", но, вероятно, она будет стремиться производить ещё больше.

В расследования Dallas Analytics.говорится, что главной "ахиллесовым пятой" системы стал авиационный гироскопический прибор ГУ-503, отвечающий за внутренний баланс, тангаж и крен ракеты в верхних слоях атмосферы. Без исправно работающего гироскопа ракета на гиперзвуковой скорости фактически "слепнет", и даже минимальная механическая погрешность в 0,5 градуса на финальном этапе траектории приводит к колоссальному промаху – ракета падает в десятках километров от цели.

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Технологии 1970-х годов

Опубликованная служебная переписка между оборонными предприятиями АО "Мичуринский завод "Прогресс" и АО "Азовский оптико-механический завод", входящими в структуры "Ростеха" и Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", вскрыла системный кризис.

Руководство заводов прямо признает, что приборы ГУ-503 не выпускались серийно долгое время. Более того, вся аппаратура для их настройки, калибровки и жесткого тестирования была создана еще в начале 1970-х годов. Эти приборы морально и физически устарели, ключевые компоненты вышли из строя, а заменить их невозможно, так как элементная база снята с производства.

Чтобы выполнить жесткие и спешные дедлайны Кремля после первого демонстрационного удара по Днепру в ноябре 2024 года, российские заводы были вынуждены полностью за заниженными стандартами качества отправлять ракеты на боевое дежурство без надлежащей калибровки. Попытки заменить узел на современный аналог провалились, ведь обломки ракет, выпущенных в 2026 году, подтверждают, что внутри по-прежнему стоят советские гироскопы ГУ-503.

От серийного производства к ударам по гаражам

Проблемы с точностью "Орешника" стали настолько очевидными, что диктатору РФ Владимиру Путину пришлось срочно менять свою пропагандистскую риторику. В мае 2026 года одна из запущенных боеголовок "Орешника" промахнулась мимо любой потенциальной военной цели и разнесла гаражный кооператив в Белой Церкви.

Если изначально Путин заявлял о запуске "серийного массового производства", то уже в июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме он был вынужден оправдываться. Российский диктатор резко сменил нарратив, назвав боевое применение провальным оружием "продолжением испытаний".

Удар по гражданским гаражам Путин попытался выдать за запланированную акцию, заявив, что туда целились специально, так как "там было удобно наблюдать за падением блоков".

Аналитики подчеркивают, что за фасадом "высокотехнологичного оружия" скрывается глубоко стагнирующий российский ВПК, неспособный обеспечить базовую точность наведения. Тем не менее, недооценивать угрозу нельзя. Российская военная машина демонстрирует промышленную хрупкость, но её непредсказуемость и не откалиброванные многозарядные ракеты, способные нести ядерный потенциал, представляют колоссальную опасность как для Украины, так и для всей Европы, особенно с учетом размещения пусковых установок на территории Беларуси.

Напомним, экспертам из украинского КНИИСЭ удалось исследовать детали, изъятые из ракеты, которая атаковала Днепр 21 ноября 2024 года. Оказалось, что это оружие основано на устаревших технологиях, включая вакуумные лампы советской эпохи и механические гироскопы.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной комбинированной атаки 24 мая Россия задействовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Удар этой ракеты зафиксирован в районе Белой Церкви.

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