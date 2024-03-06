Попали дронами-камикадзе: пограничники Гвардии наступления на Харьковском направлении уничтожили российскую САУ 'Мста-С'. Видео

Бойцы Госпогранслужбы Украины (ГНСУ) на Харьковском направлении уничтожили очередную единицу техники российских оккупантов. Отличились аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

Об этом сообщила прессслужба ГНСУ. Бойцы подразделения уничтожили самоходную артиллерийскую установку оккупантов "Мста-С".

Установка была замаскирована, но ее не спасло - украинские защитники попали в российскую САУ тремя дронами-камикадзе.

Как писал OBOZ.UA, пограничники с собратьями 23 бригады НГУ "Хортица" на Запорожском направлении с помощью дронов-камикадзе уничтожили наблюдательный комплекс "МУРОМ-М".

Также сообщалось, что в британской разведке заявили: среднесуточные потери РФ в Украине достигли рекорда с начала войны. В последний месяц зимы оккупационная армия теряла ежедневно около тысячи захватчиков.

Кроме того, в МО Британии констатировали, что за два года полномасштабной войны потери РФ превысили силы, брошенные во время вторжения в Украину.