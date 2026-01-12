"Попытка выйти из тупика": Россия начала применять в войне против Украины новую тактику использования танков – Forbes

Страна-агрессор Россия начала применять на поле боя новую тактику. Для повышения эффективности боевых действий оккупанты используют танковые пары и беспилотники.

Об этом, ссылаясь на заявления российского Министерства обороны, сообщает Forbes. Как отмечают в издании, оккупанты долгое время избегали использования танков на поле боя из-за угрозы украинских БПЛА. Попытки защитить бронетехнику с помощью сеток и импровизированных конструкций не дали ожидаемого результата, поэтому российское командование было вынуждено искать другие подходы.

В чем заключается новая тактика россиян

Согласно последним заявлениям Минобороны РФ, новая тактика предусматривает применение двух танков в связке с постоянной воздушной разведкой и корректировкой огня дронами. Один из танков действует с удаленной позиции, нанося удары, тогда как второй быстро продвигается к линии соприкосновения. Чтобы уменьшить риск поражения и избежать длительного пребывания на одном месте, роли машин регулярно меняются.

Такой подход существенно отличается от "традиций" российской армии. По советской модели после артиллерийского обстрела танки массово отправлялись в пораженный район.

В то же время эксперты указывают, что даже такое использование техники не устраняет ключевых проблем. Бронемашины все еще остаются уязвимыми для беспилотников, которые работают вне зоны их прямого огня. Более того, сам факт стрельбы делает танк заметным. Кроме того, трудности создают ухудшение связи из-за работы украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сложная логистика, в частности поставки топлива и боеприпасов.

Несмотря на это, в краткосрочной перспективе новая тактика может усилить наступательные возможности российских войск на отдельных участках фронта.

"Несмотря на эти проблемы, такая тактика, вероятно, обеспечит России краткосрочные успехи. Для достижения ощутимого прогресса против устойчивой украинской обороны России крайне необходима бронетехника на поле боя", – отмечает Forbes.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, пытаясь захватить Покровск, в Донецкой области, оккупанты прибегают к так называемой тактике инфильтрации – пытаются проникать в город и близлежащие населенные пункты по одному, чтобы оставаться незамеченными.

Везет "просочиться", не привлекая внимания, не всем захватчикам: тех, кого обнаруживают на подступах к Покровску, воины Сил обороны сразу уничтожают – чтобы облегчить ситуацию для побратимов, которые держат оборону в самом райцентре.

Кроме того, российские оккупанты изменили тактику применения беспилотников во время атак на Запорожье. Таким образом, ударные беспилотники типа "Шахед" начали запускать на значительно меньшей высоте, чем раньше.

