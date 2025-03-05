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Поражен "Муром-М": пилоты ударных дронов ослепили врага под Волчанском. Видео

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
696
Поражен 'Муром-М': пилоты ударных дронов ослепили врага под Волчанском. Видео

Украинские пилоты ударных дронов продолжают наносить сокрушительные удары по оккупантам, лишая их возможности контролировать ситуацию на поле боя. В этот раз под прицел попал российский комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М, расположенный близ Волчанска.

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По нему отработала одна из разведывательно-ударных групп подразделения Falcon бригады "Гарт". Соответствующие кадры опубликовал официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Разведывательно-ударные группы БПЛА подразделения Falcon бригады "Гарт" поразили под Волчанском вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", – говорится в сообщении.

Враг пытался защитить свой комплекс антидроновой сеткой, обтянув ее со всех сторон, однако это не спасло его от точных ударов. Первые два дрона пробили сетку, создав проход для третьего, который и нанес решающий удар, превратив "Муром-М" в металлолом.

Вместе с Муром-М под удар также попали места сосредоточения российских военных. Украинские защитники обнаружили и уничтожили транспортное средство, так называемую "буханку", на которой оккупанты подвозили личный состав и боекомплекты.

"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны продолжают выполнять боевые задачи по отпору российско-оккупационным войскам на севере Харьковщины", – отметили в ОСУВ.

Поражен "Муром-М": пилоты ударных дронов ослепили врага под Волчанском. Видео
Поражен "Муром-М": пилоты ударных дронов ослепили врага под Волчанском. Видео
Поражен "Муром-М": пилоты ударных дронов ослепили врага под Волчанском. Видео
Поражен "Муром-М": пилоты ударных дронов ослепили врага под Волчанском. Видео

Военнослужащие Сил обороны Украины атаковали тренировочный полигон войск РФ на Херсонском направлении. Целью удара стало скопление вражеской пехоты на этом объекте.

Напомним, что 3 марта в ВСУ подтвердили удар РФ по военному полигону на Днепропетровщине, было начато расследование. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины нанесли результативные удары по объектам войск страны-агрессора РФ на оккупированной части Донбасса, а также в Курской области РФ. В результате этих атак удалось нарушить систему управления войск противника и нанести россиянам урон.

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