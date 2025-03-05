Поражен 'Муром-М': пилоты ударных дронов ослепили врага под Волчанском. Видео

Украинские пилоты ударных дронов продолжают наносить сокрушительные удары по оккупантам, лишая их возможности контролировать ситуацию на поле боя. В этот раз под прицел попал российский комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М, расположенный близ Волчанска.

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По нему отработала одна из разведывательно-ударных групп подразделения Falcon бригады "Гарт". Соответствующие кадры опубликовал официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Разведывательно-ударные группы БПЛА подразделения Falcon бригады "Гарт" поразили под Волчанском вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", – говорится в сообщении.

Враг пытался защитить свой комплекс антидроновой сеткой, обтянув ее со всех сторон, однако это не спасло его от точных ударов. Первые два дрона пробили сетку, создав проход для третьего, который и нанес решающий удар, превратив "Муром-М" в металлолом.

Вместе с Муром-М под удар также попали места сосредоточения российских военных. Украинские защитники обнаружили и уничтожили транспортное средство, так называемую "буханку", на которой оккупанты подвозили личный состав и боекомплекты.

"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны продолжают выполнять боевые задачи по отпору российско-оккупационным войскам на севере Харьковщины", – отметили в ОСУВ.

Военнослужащие Сил обороны Украины атаковали тренировочный полигон войск РФ на Херсонском направлении. Целью удара стало скопление вражеской пехоты на этом объекте.

Напомним, что 3 марта в ВСУ подтвердили удар РФ по военному полигону на Днепропетровщине, было начато расследование. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины нанесли результативные удары по объектам войск страны-агрессора РФ на оккупированной части Донбасса, а также в Курской области РФ. В результате этих атак удалось нарушить систему управления войск противника и нанести россиянам урон.

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