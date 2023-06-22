Поражение от взрыва на ЗАЭС превратили в мем из-за 'святого' Львова: оценили не все

На фоне обеспокоенности возможным терактом россиян на Запорожской атомной электростанции, в сети начала распространяться карта вероятного радиационного поражения после такой аварии. Она определяет потенциальную зону отчуждения и наиболее загрязненную территорию. И именно вторая часть карты вызвала споры в сети.

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Карту создало украинское издание "Факты". На нее обратил внимание пользователь Twitter @eduard_daily. Он опубликовал видео, на котором видно, что зона поражения подбирается в упор, но не затрагивает Львов, а затем дополнительно подмонтирован момент, символизирующий безудержную радость жителей города из-за того, что им так повезло. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

В комментариях пользователи тут же начали шутить о том, что во Львове следует ожидать нового скачка цен на жилье. "Теперь аренда будет лям не меньше", – написал @ARtemkaagg. "На Левандовке квартиры подскочат в цене", – предположила @singlr2. "Львов войдет в ЕС наконец-то", – спрогнозировал @TomkivRostyslav.

Не обошлось и без традиционных шуток о религиозности галичан, которая якобы спасает их от разных бед. "Это вам всем за то, что не ходили в церковь", – пошутил @paladin9090. "Греко-католический джихад работает", – выразил уверенность @AStriletskyi.

Но больше всего эта шутка собрала негативных реакций. В частности, в треде пользователя @shliakhta нашлось немало жителей зоны, подпадающей под потенциальное загрязнение, которые не оценили подобного юмора и даже осудили его. "Миллионы возможных пострадавших аплодируют стоя вашему юмору", – отметил @SouthSerj. "Мой родной город напротив ЗАЭС. Не очень весело", – согласилась с этим мнением @lysychka_katya. "Представляю, как запорожцы ржут с этого твита", – сыронизировал @tviy_pan.

"Не показывай свой тупой "мем" жителям Энергодара, Никополя, Покрова, Марганца, Новой Каховки, Днепрорудного, Запорожья, Мелитополя и солдатам Обороны Украины на Запорожском направлении", - написал @PanMukola и в конце обозвал автора треда нецензурным словом.

Впрочем, нашлись пользователи, которые подвергли критике не шутки по этому поводу, а саму карту. "Эти кружочки – это все фигня. Не будет такого. Потому что заражение идет пятнами, прежде всего через направление ветра", – объяснил @dollar_po_4_50.

Напомним, на днях глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты дополнительно заминировали ЗАЭС. А позже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что захватчики уже все подготовили к совершению этого преступления и мир должен быть готов к такой угрозе.

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