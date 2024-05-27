Поражения огнем: пограничники показали, как забрасывают сбросами с дронов позиции оккупантов на востоке. Видео

Украинские защитники регулярно наносят урон российским оккупационным войскам. На этот раз пограничники показали, как забрасывают сбросами с дронов позиции врага.

Поражение огнем захватчики потерпели на восточном фронте. Соответствующее видео было опубликовано в ГПСУ.

Так, на восточном фронте бойцы из бригады "Стальная граница" поразили позиции оккупантов огнем, используя боевые дроны и дроны-камикадзе. Потери противника пока уточняются.

"Поражение огнем: пограничники "Стальной границы" обвиняют в сбросах с дронов позиции оккупантов на востоке", – говорится в сообщении.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оккупанты ежемесячно теряют 24 тысячи солдат в войне против Украины. Кремлевский диктатор Владимир Путин не считается с потерями ради империалистических амбиций.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 мая в Генштабе сообщили о "юбилейных" потерях захватчиков на войне в Украине. По последним данным, с начала полномасштабного вторжения россияне в Украине потеряли более 500 тысяч военнослужащих.

– В ГНСУ сообщили, что пограничники атаковали средства связи и БТР противника. В этот раз отличились бойцы подразделения "Феникс" пограничной бригады "Месть".

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