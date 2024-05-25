Враг не скроется: пограничники уничтожили средства связи и БТР армии РФ. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать ценную военную технику армии страны-агрессора. На этот раз пограничники атаковали средства связи и БТР противника

Об этом сообщает ГПСУ. Отмечается, что на этот раз отличились бойцы подразделения "Феникс" пограничной бригады "Помста".

Они поразили дронами средства спутниковой связи на Углегорской ТЭС. Замаскированный в лесополосе БТР 82А наши воины тоже не обошли вниманием.

Справка

БТР-82 – глубокая российская модернизация бронетранспортера БТР-80. Бронетранспортер получил новую башню с 30-мм пушкой 2А72. Разработан и производится на АО "Арзамасский машиностроительный завод" в России.

Напомним, 25 мая украинские пограничники из бригады "Стальная граница" также продемонстрировали очередной точный удар по врагу на востоке. В результате был разрушен опорный пункт русских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 мая в Генштабе Вооруженных сил Украины информировали, что потери РФ в войне достигли 500 080 человек живой силы с начала войны. Только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1140 оккупантов.

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