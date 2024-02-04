Порошенко: членство Украины в НАТО – кратчайший путь избежать третьей мировой войны

Приглашение Украины в НАТО станет первым этапом мира и безопасности в Европе. Это станет первым символом того, что все страны-члены Альянса не воспринимают шантаж Путина.

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Об этом экс-президент Петр Порошенко заявил в интервью бельгийской газете De Standaard во время визита в Брюссель. По его словам, все должны понимать, что бы с членства Украины в НАТО не будет мира.

"Мир – это не прекращение огня. Мир – это устойчивая ситуация безопасности", – подчеркнул политик.

По мнению Порошенко, нужно просто еще раз повторить опыт членства Германии в НАТО. И Украина должна делать совершенно то же самое.

"Если быть юридически точным, вся территория Украины имела бы статус члена НАТО. Но часть ее оккупирована и на эту часть не распространяется гарантия статьи 5. Это не признание того, что мы можем смириться с российской оккупацией. У нас нет никаких сомнений в том, что территориальная целостность Украины не подлежит обсуждению", – считает Порошенко.

По словам экс-президента, как первый этап мира и безопасности в Европе нужно предоставить Украине приглашение в Альянс. Как первый символ того, что все страны-члены НАТО не воспринимают шантаж Путина.

"Это было бы правильным ответом на его шантаж. И если мы дадим приглашение Украине, я надеюсь и держу кулаки, как 33-му члену НАТО – это кратчайший путь, как избежать третьей мировой войны. Самый короткий путь к устойчивой ситуации безопасности на континенте. Мира в Украине, мира в Европе и значительной стабилизации в мире", – заявил Порошенко и подчеркнул, что другого вида гарантии безопасности в мире больше не существует

Как сообщалось ранее, Порошенко накануне в Брюсселе провел ряд встреч с руководством Еврокомиссии, Европейской народной партии и депутатами Европейского парламента, в ходе которых убеждал партнеров сделать все необходимое, чтобы пакет помощи был принят как можно быстрее и на выгодных для Украины условиях.

Кроме того, Зеленский обратился к свободному миру с призывом сохранять максимальную консолидацию и делать все для поражения России. По словам главы государства, мишенью страны-агрессора есть не только Украина и ее независимость.

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