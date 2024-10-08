Портников объяснил, когда между Украиной и Россией могут начаться реальные переговоры о прекращении войны

Переговоры между Украиной и страной-террористом Россией могут начаться лишь после того, как обе стороны истощатся и не смогут продолжать боевые действия. В этом аспекте позиция Украины во многом будет зависеть от помощи западных партнеров.

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В свою очередь путинский режим попытается достичь своих максималистских целей. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал политический аналитик, публицист Виталий Портников.

По его словам, если Украина обессилится, союзники все равно будут нам помогать тем или иным способом до тех пор, пока не найдутся какие-нибудь разумные условия договоренности с Россией. При этом в таком случае должна истощиться российская армия.

"Она должна остановить наступление и не иметь возможности его продолжать. Кремль должен убедиться, что его атаки на украинскую инфраструктуру не приводят к резкому оттоку населения из Украины. Он должен увидеть, что зря тратит миллиарды долларов, ничего не достигая на поле битвы. Тогда Путин может подумать о переговорах и удовлетвориться своим территориальным достоянием в Украине, решив, что дальше все равно эту территорию захватить не сможет и лучше действовать путем внутренней политической дестабилизации, для которой требуется прекращение огня", – сказал Портников.

Также аналитик добавил, что Украина в свою очередь захочет четко понимать, что гарантированно получит возможность евроатлантической и европейской интеграции не в сообщениях ведущих западных изданий, а в документах, которые распространят на территорию всей страны пятую статью НАТО.

"Поэтому спрашивать о переговорах, когда они начнутся и чем закончатся, нужно не у кандидатов в президенты США Дональда Трампа или Камалы Харрис, не у Владимира Зеленского или лидера КНР Си Цзиньпина, а исключительно у Путина. Я об этом говорю с 2022 года. Кстати, я такой не один. Как вы знаете, президент США Джо Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен неоднократно говорили: если бы Путин захотел закончить войну, он бы завершил ее через 24 часа. Это остается абсолютно точным определением ситуации по нынешний день", – отметил аналитик.

Напомним, вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл заявил, что затягивание российско-украинской войны чревато ослаблением военной помощи от Запада. По его словам, из-за этого Украина может лишиться гораздо больше территорий.

Ранее соощалось, что Украина чем дальше, тем больше рассматривает Индию как вероятного посредника, который способен помочь завершить войну с Россией. Киев при этом понимает, что во время переговоров Украине придется идти на определенные компромиссы.