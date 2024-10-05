Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл заявил, что затягивание российско-украинской войны чревато ослаблением военной помощи от Запада. По его словам, из-за этого Украина может лишиться гораздо больше территорий.

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Аналитик предупредил, что для сохранения независимой Украины, имеющей настоящие гарантии безопасности, необходимо будет принимать сложные решения. Об этом Шон Белл заявил интервью ТСН в рамках национального телемарафона.

Британский аналитик заявил, что, если война с Россией затянется, Украина ослабнет и может лишиться гораздо больше территорий. Белл констатировал, что путинская армия продвигается вперед на поле боя, в то время как физическая способность сохранять тот же уровень поддержки, который есть сейчас, иссякает.

Белл добавил, что в План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США, должны быть три вещи.

"Первая – как обеспечить долговременную поддержку Украины. Вторая – как усилить дипломатическое давление на Россию. И третья – как заставить Россию заплатить за то, что она сделала. Но пока мне непонятно, как можно этого достичь в это время", – сказал Шон Белл.

В то же время он подчеркнул, что Украина невероятно много теряет в этой войне, поэтому вопрос должен стоять о том, каким образом приблизиться к будущему, где Украина останется независимой страной с реальными гарантиями безопасности.

При этом британский аналитик допустил, что во время переговоров придется пойти на территориальные уступки, чтобы не привести к еще большим потерям. Белл отметил, что невозможно говорит о полном поражении или о полной победе.

"Если в войне невозможно победить по военному пути, если Украине не хватит военных мощностей, как она может обеспечить себе суверенитет? История показывает, что мир не черно-белый. Речь идет не о полном поражении или о полной победе. Если война затянется, существует риск, что Украина ослабнет еще больше и потеряет гораздо больше территорий. Следовательно, наступает момент, к которому мы приближаемся – момент сложных решений. И под этим я имею в виду решение, как проводить линию на карте, которая позволит Украине сказать: мы потеряли эту землю, но, по крайней мере, мы можем иметь будущее", – заявил Белл.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, несмотря на жесткую критику за его предыдущие "посреднические" усилия, снова занялся тем, что продвигает свой план миротворчества для Украины. Он провел интенсивные переговоры с представителями Китая и Бразилии, чтобы инициировать мирный саммит между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным.

Ранее соощалось, что Украина чем дальше, тем больше рассматривает Индию как вероятного посредника, который способен помочь завершить войну с Россией. Киев при этом понимает, что во время переговоров Украине придется идти на определенные компромиссы.