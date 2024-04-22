Пощечина для России: всплыла символическая деталь о корабле 'Коммуна', по которому попали ВСУ

Силы обороны во временно оккупированном Крыму поразили корабль "Коммуна" ЧФ РФ, предназначенный для поднятия подлодок и затонувших грузов. Символично в этом то, что он, вероятно, работал на месте, где затонул крейсер "Москва".

Такое заявление сделал спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Собственно, на эту минуту все что известно, в основном сообщили Военно-морские силы, понятно их приход. Но есть информация, что, возможно, этот корабль "Коммуна" принимал участие в работах на месте уничтожения флагманского крейсера "Москва"", – сказал Братчук.

Он отметил символичность этого события, которое может быть большим ударом для России. Спикер объяснил, что этот корабль является раритетом даже императорского Черноморского флота.

"Учитывая, что это действительно раритет еще императорского Черноморского флота, то для скрепящей России сегодня еще имеем огромную эмоционально-нравственную оплеуху. И конечно, это не может не радовать. В любом случае, если судно выполняло соответствующие функции, то мы понимаем, что сегодня уже эти функции выполнять не могут. Для них это минус, а для нас – плюс", – сказал он.

Напомним, утром 21 апреля во временно оккупированном Севастополе в Крыму снова было громко. Оккупанты объявили на полуострове ракетную опасность, Керченский мост был перекрыт.

Мониторинговая группа "Крымского ветра" сообщила, что в Сухарной бухте, куда предположительно прилетело, вчера стояли большой десантный корабль проекта 775 и еще один корабль ВМС РФ. Также мониторинговая группа сообщает, что в Сухарной бухте Севастополя, вероятно, прилетело по спасательному судну "Коммуна".

Коммуна является старейшим судном ВМФ России и старейшим в мире судном, которое до сих пор фактически находится на вооружении и выполняет боевые задания. Он был введен в эксплуатацию в 1915 году.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 17 апреля, в городе Джанкой в оккупированном Крыму раздались взрывы. После них вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля Силы обороны Украины ракетным ударом по временно оккупированному Крыму уничтожили российский командный пункт. На локации находились высокопоставленные русские офицеры.

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