Пошел убивать, чтобы выплатить кредит на авто: ГУР перехватило разговор о российском оккупанте

Главное управление разведки перехватило очередной разговор о российском оккупанте. Он пошел воевать на так называемую СВО из-за кредита на авто.

Видео дня

Видео было опубликовано в пресс-службе ведомства. В перехваченном разговоре знакомая россиянина рассказывает о его мотивах вступления в захватническую армию.

"Замотали его эти кредиторы, все нужно было кредит. Поэтому он подписал контракт", – объясняет россиянка.

При этом, по ее словам, муж и его жена не испытывают угрызений совести, а даже радуются новому приобретению.

"Купили машину, и с Любочкой ездят", – добавляет она.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины напоминает, что за каждое военное преступление против украинского народа обязательно будет справедливое возмездие.

Ранее украинская разведка перехватила интересный разговор среди российских кафиров, в котором вспоминают неудачу местного таксиста из Белгорода по прозвищу "Бэтмен". Этот таксист пытался доставить наркотики захватчикам, но был задержан.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР зафиксировали еще одно военное преступление российских войск. Оккупанты обсуждали убийство попавшего в плен бойца ВСУ. Командир приказал казнить пленника, это, по его словам, "ныне главная задача".

Напомним, что сестра оккупанта "сожгла" прилет по полигону в Белгородской области. Это стало известно благодаря радиоперехвату. В результате атаки Вооруженных Сил Украины были убиты шесть российских захватчиков.

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