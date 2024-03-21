Пошел в армию после школы: в боях за Украину отдал жизнь Герой из Закарпатья

Российское полномасштабное вторжение в Украину забрало жизнь еще одного героического защитника нашего государства – на фронте погиб воин Василий Цьока из Закарпатской области. Более десяти лет своей жизни он посвятил защите Украины от российских оккупантов.

О потере сообщили на Facebook-странице Крайниковского старостинского округа. Жизнь воина оборвалась 19 марта 2024 года.

Бойцу было всего 27 лет. После окончания школы Василий пошел служить в ряды Вооруженных сил Украины. Затем он подписал контракт с украинской армией и пошел воевать с оккупантами в зону АТО.

"Ушел воевать на восток, где война началась еще в 2014 году. Получил статус участника АТО", – говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения Василий Цьока вернулся из-за границы, чтобы стать на защиту Украины. Мужчина вступил в ряды ТрО. Оттуда его направили на передовую, где он в течение двух лет выполнял боевые задания.

"Трудно найти слова, которые бы смогли облегчить душевную боль от потери родного человека. Наши сердца наполнены горькой болью потери. Низкий поклон! Вечная память и Слава Герою, погибшему в боях за Родину!" – отметили на странице.

Как сообщал OBOZ.UA:

– на войне против российских оккупантов в Запорожской области погиб воин Степан Гринов. 40-летний Герой был родом из Ивано-Франковской области.

– 8 марта в боях за свободу и независимость Украины против российских оккупантов погиб военнослужащий Юрий Невеличук. Боец был родом из села Зимняя Вода Львовской области.

– 12 марта жизнь за Украину отдал капитан армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Ярослав Кава. У 30-летнего Героя осталось две дочери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!