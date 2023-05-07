Пошел в военкомат вместе с отцом: под Бахмутом погиб 21-летний 'Дозор'. Фото

На небо устремилась душа еще одного молодого бойца, защищавшего нашу страну от российского нашествия. Под Бахмутом ушел из жизни 21-летний Даниил Денисевич с позывным "Дозором".

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Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале. Так, оккупанты унесли жизни еще одного молодого и талантливого украинца, защитника и патриота своего государства, настоящего цвета нашей нации.

Ощущая угрозу от агрессора "соседа" и неизбежность вооруженного конфликта, еще за день до начала полномасштабной войны он вместе с отцом записался в военкомат. Сначала защитники были в Голосеевском ТРО, впоследствии уехали защищать свою страну на востоке.

Сам Даниил был из семейной семьи Денисевичей из Хотова, Киево-Святошинского района. Юноша в мирной жизни был творческой личностью, учился на режиссера и мечтал снимать кино. Еще пять лет назад, будучи подростком, он создал глубокий философский короткометражный фильм "Рождение". 21-летний Даниил должен был творить, вдохновлять и восхищать, но российские захватчики отняли его жизнь.

Ранее сообщалось, что в боях в Донецкой области погиб 22-летний защитник из Тростянца Мирошниченко Назар. Захватчики унесли жизни воина 3 мая в Донецкой области.

Напомним также, что в Донецкой области погиб снайпер из Тернопольщины Николай Ткачук. Защитник погиб менее чем за две недели до своего дня рождения: 28 апреля ему должно было исполниться 52 года.