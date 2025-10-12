Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении украинские пограничники Черниговского отряда задержали очередного боевика, который воевал на стороне российских оккупационных войск. Пленным оказался 44-летний житель Донецкой области, уроженец Макеевки.

Соответствующие кадры показала пресс-служба ГПСУ. По словам задержанного, он пошел воевать не по идеологическим убеждениям, а из-за финансовых проблем.

Мужчина признался, что надеялся заработать деньги, чтобы рассчитаться с долгами и сделать ремонт в квартире. Однако реальность российской армии оказалась совсем другой: вместо обещанных денег — унижение, страх и безразличие командования к человеческой жизни.

Пленный рассказал, что российские офицеры не позволяют подчиненным отступать или сдаваться, гоня их в бой без учета потерь.

"Не ездите сюда, ребята. Это не ваша война", – обратился он к другим жителям оккупированных территорий, предупреждая о жестоких реалиях фронта.

В Государственной пограничной службе Украины отмечают, что кремлевская пропаганда продолжает обманывать людей на оккупированных территориях, превращая их в пушечное мясо в войне, которую они не начинали. Украинские защитники, в свою очередь, продолжают защищать государство и напоминают: каждый, кто приходит на украинскую землю с оружием, или погибает, или попадает в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные взяли в плен гражданина Египта, который подписал контракт с минобороны РФ ради получения паспорта страны-агрессора. Но после того, как оккупант стал россиянином по документам, его сразу отправили в штурмовую бригаду в Донецкой области.

