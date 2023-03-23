''Пошел за водой и нашел позицию россиян'': воины ВСУ рассказали об ожесточенном бое с врагом на Луганщине. Видео

Украинские воины из 111-й бригады сил теробороны ВСУ рассказали, как неожиданно вступили в стрелковый бой с противником на Луганщине. Один из бойцов пошел за водой и обнаружил вражеские позиции.

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В этот момент оккупанты грелись у костра, распивая алкоголь – воин ТрО даже прикурил у компании захватчиков. Видео с рассказом защитников опубликовала пресс-служба Луганской областной военной администрации (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы вышли вообще в охранение. Парни закапываются, мы лежим перед ними, чтобы на них не вышли. И вот, парни пока закапывались, один решил сгонять за водой. И сгонял так удачно за водой, что нашел ВОП (взводный опорный пункт. – Ред.). Пришел, они не поняли, что это наш, он прикурил у них сигарету и ушел. Пришел и говорит, они там костер палят. Сидит пять человек вокруг костра и водку жрут", – рассказали защитники.

Бойцы Луганской отдельной бригады ТрО провели аэроразведку, получив данные о позициях оккупантов, а затем начали ожесточенный стрелковый бой. По врагу "насыпали" с двух сторон из пулеметов и гранатометов. В ходе боя один из наших военных получил ранение руки.

"Это операция скорее шоковая, чем с прямым приказом что-то занять. То есть главная задача была нанести потерь, стресса и хаоса в ряды противника. Если все время сидеть, оккупанты будут только наглеть. Чем больше ты будешь показывать, что можешь выйти и что-то сделать, даже выстрелить в их сторону, они уже не так наглеют, уже не так лезут. Это было нужно – показывать, что они тут никто", – говорят воины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты потеряли инициативу на Луганщине. Накопив ресурс, но не начав активного наступления, враг регулярно несет потери под огневым давлением украинских войск.

– В то же время враг имеет некоторые успехи на Кременском направлении и восстановил контроль над подступами к Кременной. Местами продвижение захватчиков составило несколько км, замысел командования РФ, по-видимому, состоит в отодвигании линии фронта к реке Оскол, считают в британской разведке.