После 27 месяцев плена: защитник Змеиного Владимир Абажер вернулся домой на выпускной сына. Щемящее видео

Украинский морпех, защитник острова Змеиный Владимир Абажер после 27 месяцев российского плена прошел реабилитацию ивернулся домой в Болград Одесской области. Мужчина сразу попал на выпускной вечер сына.

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Семья военного сняла щемящее видео встречи, опубликованное 22 июня на странице "Защитники Змеиного" в Facebook. "После этого видео трудно сдержать слезы. Морпех со Змеиного Владимир Абажер после реабилитации вернулся в родной город прямо на выпускной вечер к сыну. Берегите друг друга, и больше никогда не расставайтесь! Обнимаем, семья Змеиного", – говорится в публикации.

Владимир Абажер – житель Болграда, города на восточном берегу озера Ялпуг в Одесской области.

Он был освобожден из плена 31 мая вместе с другими 18 защитниками Змеиного.

Оккупанты пленили его вместе со всеми защитниками острова в первый же день полномасштабного вторжения.

Судя по опубликованным кадрам, Владимир преподнес для своих близких сюрприз, явившись с букетом цветов прямо на выпускной сына.

Присутствовавшие на праздновании под песню Океана Эльзы "Я еду домой" встречали мужчину аплодисментами, а родные не сдержали слез, обнимая защитника.

Как пишет "Бессарабия INFORM", в плену остаются еще шесть защитников острова Змеиный – это Евгений Дьяков, Дмитрий Буркан, Николай Будко, Виталий Гиренко, Владимир Гутник и Николай Пчелинский.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Россия 31 мая провели очередной обмен пленными. Из российской неволи вернулись 71 военный и четыре гражданских женщины. Среди освобожденных из плена – воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, которые защищали Мариуполь и Змеиный, а также охраняли ЧАЭС.

Фотографы Константин и Влада Либеровы показали украинских защитников, которые вернулись из РФ. К моменту съемки за неделю дома военные набрали по 10 кг веса. По словам фотографов, это была самая тяжелая съемка за последние полгода.

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