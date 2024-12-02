'После одного разговора идет второй, потом третий…' Зеленский объяснил, почему другим лидерам не стоит звонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заранее знал о звонке канцлера Германии Олафа Шольца кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Но он не считает, что это было правильно; международная изоляция Путина должна продолжаться, потому что это ослабляет Россию.

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Об этом глава государства высказался на совместной пресс-конференции с Шольцом. Политики провели ее 2 декабря в Киеве, куда канцлер прибыл с официальным визитом.

"Я знал о том, что господин канцлер будет коммуницировать с российской стороной", – сказал Зеленский.

"Я действительно считаю, что изоляция Путина – санкционная, дипломатическая и т.д. – она усиливает Украину и ослабляет РФ", – добавил он.

Президент не считает, что другим лидерам стоит общаться с главой государства-агрессора.

"После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство себе. И я считаю, что в этом может быть просто потом такая, скажем, волна признания фактически Путина", – объяснил Зеленский, добавив, что это не укрепляет Украину.

"У нас с Германией намного больше общего, чем есть расхождений. Пускай даже в этом вопросе у нас разные мнения", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Олаф Шольц относительно своего разговора с российским "президентом" заявил, что он не был приятным. Он утверждает, что призвал международного военного преступника вывести свои войска с территории Украины, и заверил, что Запад не перестанет поддерживать Киев.

– Первый за два года телефонный разговор с Путиным Шольц провел 15 ноября.

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