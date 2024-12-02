"После одного разговора идет второй, потом третий…" Зеленский объяснил, почему другим лидерам не стоит звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заранее знал о звонке канцлера Германии Олафа Шольца кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Но он не считает, что это было правильно; международная изоляция Путина должна продолжаться, потому что это ослабляет Россию.
Об этом глава государства высказался на совместной пресс-конференции с Шольцом. Политики провели ее 2 декабря в Киеве, куда канцлер прибыл с официальным визитом.
"Я знал о том, что господин канцлер будет коммуницировать с российской стороной", – сказал Зеленский.
"Я действительно считаю, что изоляция Путина – санкционная, дипломатическая и т.д. – она усиливает Украину и ослабляет РФ", – добавил он.
Президент не считает, что другим лидерам стоит общаться с главой государства-агрессора.
"После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство себе. И я считаю, что в этом может быть просто потом такая, скажем, волна признания фактически Путина", – объяснил Зеленский, добавив, что это не укрепляет Украину.
"У нас с Германией намного больше общего, чем есть расхождений. Пускай даже в этом вопросе у нас разные мнения", – подытожил он.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ранее Олаф Шольц относительно своего разговора с российским "президентом" заявил, что он не был приятным. Он утверждает, что призвал международного военного преступника вывести свои войска с территории Украины, и заверил, что Запад не перестанет поддерживать Киев.
– Первый за два года телефонный разговор с Путиным Шольц провел 15 ноября.
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