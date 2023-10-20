После удара по аэродромах в Бердянске и Луганске оккупанты обсуждают большие потери, – Юсов

Оккупационные войска России в разговорах между собой и с родственниками констатируют большие потери после удара Сил обороны Украины ракетами ATACMS по аэродромах в захваченном Бердянске и Луганске. Речь идет о большом количестве поврежденной воздушной техники и личного состава.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в четверг, 19 октября. Он сказал, что у спецслужб есть перехваченные разговоры оккупантов.

Юсов отметил, что эти разговоры подтверждают потери, причиненные им украинскими Вооруженными силами.

"Действительно, оккупанты, которые находятся на передовой на тех позициях, которые были поражены, констатируют большие потери техники, личного состава", – сказал он.

Представитель ГУР МО отметил, что каждый раз интересно слушать разговоры российских оккупантов, когда они рассказывают своим родственникам в России обо всех потерях. Россияне в свою очередь очень этому удивляются, ведь пропаганда рассказывает совсем о другом.

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Также он отметил, что в целом захватчики между собой обсуждают, что на фронте у российских подразделений "полный ужас" – огромные потери, а тем, кому повезло, тот стал "трехсотым".

Отметим, что по предварительной информации в результате удара ВСУ по аэродромах в Бердянске и Луганске, враг потерял 9 вертолетов, склад БК, спецтехнику и средство ПВО. Также удалось вывести из строя взлетно-посадочные полосы. Потери захватчиков убитыми и ранеными идут на десятки.

Российские пропагандисты признали, что эта атака была одной из самых мощных "со времен начала СВО". Они также заявили, что потери были не только в технике, но и живой силе.

Как сообщал OBOZ.UA, после удара ВСУ по российскому аэродрому во временно оккупированном Бердянске оккупанты решили уберечь свою авиацию, которой пока удалось "выжить". С этой целью они переместили часть части вертолетов.

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