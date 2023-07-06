Последствия российских бомбардировок: в жилом квартале в Мариуполе обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500. Фото

В оккупированном Мариуполе из-под завалов жилого квартала в Левобережном районе достали еще одну авиационную бомбу ФАБ-500, которая не разорвалась во время бомбардировки города российскими войсками. Такую же оккупанты сбросили на мариупольский драмтеатр, где погибли сотни людей.

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Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что оккупанты сбросили боеприпас туда, где не было никаких военных объектов – только дома мирных мариупольцев.

"Российская авиабомба ФАБ-500 посреди жилого квартала на Левобережье. Там, где не было базирования военных. Там, где было сугубо скопление гражданских. Живое напоминание о бесчеловечности и преступлениях россиян. Отдельно оцените глубину котлована, чтобы ее безопасно достать. И представьте возможные последствия", – отметил Андрющенко.

Так, на опубликованных фото виден огромный котлован, который захватчики вырыли, чтобы обезвредить опасную находку.

ФАБ-500 – советская 500-килограммовая авиабомба с фугасной боеголовкой. Бомба неуправляемая и совместима с большинством моделей советских самолетов. Поражает цели действием продуктов взрыва, обломками корпуса и воздушной ударной волной. Во время вторжения в Украину РФ применяла ФАБ-500 для бомбардировки Харькова, Чернигова, Изюма, Мариуполя и Сум.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 16 марта 2022 года российский бомбардировщик сбросил ФАБ-500 на драмтеатр в Мариуполе – место, где прятались от обстреловдети и женщины. На асфальте у здания огромными буквами было написано "Дети". По разным данным, жертвами удара стали от 300 до 1 тыс. человек. По данным расследования Associated Press, в драмтеатре Мариуполя погибли около 600 человек.

– Возле разрушенного драмтеатра оккупанты решили построить детский ресторан.

– По словам Андрющенко, в Мариуполе оккупанты подготовили план побега на случай приближения ВСУ. Первая волна планируется в сторону Новоазоавска, а дальше – в сторону РФ.

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