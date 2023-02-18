"Посмотрите, что Путин сделал со своей страной": Блинкен в Мюнхене озвучил потери России в войне

За почти год полномасштабной войны против Украины потери российских сил составили около 200 тысяч военных. Такую цифру 18 февраля озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Он не уточнил, на чем основываются подсчеты. О цене, которую несет государство-агрессор из-за преступной "спецоперации", американский политик высказался во время второго дня Мюнхенской конференции по безопасности.

"Посмотрите, что что произошло, что Путин сделал со своей страной!" – воскликнул Блинкен.

Он также указал на то, что более миллиона российских граждан выехали из РФ, потому что не хотят быть мобилизованными на войну.

Также в 2022 году тысячи компаний заморозили свой бизнес в Российской Федерации, опасаясь репутационного ущерба.

Отметим, что эта статистика повторяет ту, которую ранее озвучивали в НАТО. В начале февраля-2023 там заявили, что РФ потеряла до 200 тыс. оккупантов убитыми и ранеными.

Такими же данными делилась разведка Великобритании. Ведомство считает, что потери кадровой армии Российской Федерации и сил ЧВК "Вагнер" с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют от 175 до 200 тысяч военных, из них убитыми – примерно 40-60 тысяч.

Генеральный штаб ВСУ в свою очередь сообщает о 142 270 ликвидированных оккупанах (из них +1010 за 17 февраля).

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно в The Times со ссылкой на данные НАТО написали, что оккупационные войска за каждые 90 метров продвижения на Донбассе теряют не менее 2000 захватчиков.

– За первую половину февраля этого года армия РФ потеряла в пять раз больше солдат, чем обычно. Это, вероятно, объясняется тем, что Россия начала наступление на Донецком направлении, предположило издание ВВС.

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