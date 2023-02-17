Потери РФ в войне против Украины могут достигать 200 тыс. человек ранеными и убитыми – разведка Британии
Разведка Великобритании считает, что потери кадровой армии Российской Федерации и сил ЧВК "Вагнер" с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют от 175 до 200 тысяч военных. Из них потери убитыми – примерно 40-60 тысяч.
Такие данные разведчики министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии опубликовали в отчете 17 февраля в Twitter. Отметим, что ведомство не уточнило, на чем основываются подсчеты. Официальная статистика Генерального штаба ВС Украины отличается. В последней сводке ГШ ВСУ сообщается, что потери оккупантов достигли 141 260 человек (+800 за 16 февраля).
Британские военные прокомментировали свои данные, подчеркнув, что указанное соотношение убитых и раненых является высоким по современным меркам.
"Это почти наверняка связано с чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением большей части сил", – сказано в отчете.
В ведомстве также указали на то, что уровень потерь страны-агрессора значительно увеличился с сентября 2022 года, когда в РФ начали "частичную мобилизацию".
Эксперты предположили, что больше всего ликвидированных захватчиков на счету украинской артиллерии.
Что касается частной военной компании "Вагнер", то среди новобранцев-заключенных процент потерь, вероятно, составляет до 50%.
Добавим, что такую же статистику (до 200 тыс. оккупантов убитыми и ранеными) в начале февраля-2023 публиковала разведка Североатлантического альянса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Недавно в The Times со ссылкой на данные НАТО написали, что оккупационные войска за каждые 90 метров продвижения на Донбассе теряют не менее 2000 захватчиков.
– Институт изучения войны заявлял, что Россия на "спецоперации" против Украины сильно истощила резервы техники и живой силы, необходимые для успешного крупномасштабного наступления на востоке нашей страны.
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